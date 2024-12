Acordo abre espaço para votar projeto que dá desconto de até 70% em dívidas tributárias no RS

Chegou-se a um acerto para votar, na Assembleia Legislativa, o projeto do "Acordo Gaúcho", programa de incentivos para regularizar dívidas tributárias. A análise anterior acabou adiada por divergência dos auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda com a ampliação da atuação dos técnicos da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a cobrança de honorários dos contribuintes que buscassem a renegociação. Foi retirado este custo da proposta e ficou definido que cobranças administrativas ficarão com a Receita Estadual, enquanto as judicializadas serão com PGE. Os casos com as duas situações serão trabalhados em conjunto pelas corporações.