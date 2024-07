Júri de empresário por assassinato de jovem com tiro no rosto em Porto Alegre deve ocorrer em outubro

Aos 18 anos, Débora Forcolén foi morta com um disparo de arma de fogo no rosto, dentro da casa onde vivia com o companheiro na zona norte de Porto Alegre, na tarde de 31 de maio de 2018. Marcelo de Oliveira Bueno, atualmente com 43 anos, admitiu ter atirado na jovem, mas alegou que o disparo aconteceu de forma acidental – ele é acusado pelo Ministério Público de ter matado a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. A Justiça definiu que ele deve ser submetido ao júri em 8 de outubro deste ano, às 9h30min.