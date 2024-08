Em entrevista a Zero Hora e à Rádio Gaúcha nesta quarta-feira (14), representantes do Conselho Tutelar de Guaíba falaram sobre o caso da menina Kerollyn Souza Ferreira, nove anos. O corpo da garota foi encontrado dentro de um contêiner de lixo, na última sexta-feira (9). A mãe, Carla Carolina Abreu Souza, 29 anos, foi presa de forma temporária no fim de semana, por suspeita de homicídio.