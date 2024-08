Morta em contêiner Notícia

Ministério Público pede ao Conselho Tutelar de Guaíba relatório completo de atuação no caso da menina Kerollyn

Garota de nove anos foi encontrada morta na manhã da última sexta-feira (9) no bairro Cohab Santa Rita, onde vivia com a família. A mãe, Carla Carolina Abreu Souza, 30 anos, foi presa de forma temporária no fim de semana, por suspeita de homicídio

13/08/2024 - 17h56min Atualizada em 16/08/2024 - 10h42min