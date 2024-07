Golpistas que prometiam antena de internet via satélite gratuita são alvo da Polícia Civil gaúcha em MG e SP

Em maio, durante a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, mil antenas de internet via satélite chegaram ao Estado para auxiliar a reestabelecer a comunicação da Defesa Civil, das forças de segurança e de outros serviços básicos. Em paralelo a isso, estelionatários se aproveitaram para criar uma narrativa de um novo golpe. Os criminosos passaram a disseminar anúncios falsos de entrega de dispositivos para conexão, sob o pretexto de que os equipamentos estariam sendo doados pela empresa norte-americana Starlink, do grupo SpaceX de Elon Musk, tendo em vista a calamidade. Os golpistas, no entanto, cobravam pelo frete para fazer a entrega, que nunca acontecia. Suspeitos de integrarem esse esquema são alvo nesta quarta-feira (3) de operação da Polícia Civil gaúcha.