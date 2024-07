Morte de adolescente em Porto Alegre completa três meses e família aguarda por desfecho de investigação

No último dia 14 de junho, Juliana Lopes Macedo, 34 anos, comprou flores para levar ao Cemitério Jardim da Paz, onde está sepultado o corpo do filho. João Vitor Macedo deveria completar naquela data 16 anos. Há três meses, no entanto, o adolescente foi assassinado a tiros na zona leste de Porto Alegre. Um policial civil confessou ter atirado na direção dele e está sob investigação da Corregedoria da instituição. A expectativa era de que o caso fosse concluído no período de 60 a 90 dias, no entanto, a família ainda aguarda por um desfecho.