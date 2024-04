Quando desperta, Juliana Lopes Macedo, 34 anos, olha para o céu e fala com o filho João Vitor Macedo, 15 anos. Antes de dormir, a mãe repete o mesmo gesto, e despede-se dele. Há um mês, o adolescente foi morto com um disparo no peito na zona leste de Porto Alegre. O caso se tornou público após a família organizar protesto pedindo respostas. No último dia 12, em coletiva à imprensa, a Corregedoria da Polícia Civil confirmou que um policial admitiu ter efetuado disparos.