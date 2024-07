Crime em 2019 Notícia

Investigado em 10 casos de agressão, homem é julgado por tentativa de assassinato de namorada em Porto Alegre

Segundo o Ministério Público, Thiago Guedes Pacheco, 43 anos, teria começado a asfixar a vítima dentro do carro. Ela só teria sobrevivido porque outro motorista que passava pelo local percebeu o fato. Com a divulgação, surgiram outras possíveis vítimas do homem

02/07/2024 - 16h15min