O namorado de Maysa Ruy Andrade, 20 anos, suspeito de feminicídio, foi preso nesta quinta-feira (6) em Tramandaí, no Litoral Norte. O crime aconteceu no dia 21 de abril, em Agudo, na região central do Estado. A jovem foi encontrada morta numa área de mata da localidade de Rincão do Mosquito. O homem não teve o nome divulgado pela Polícia Civil até o momento.