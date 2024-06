Uma operação que investiga um esquema de telentrega de drogas, cujo comando, segundo a polícia, ocorre de dentro do Presídio do Apanhador, prendeu oito pessoas na manhã desta quinta-feira (6) em Caxias do Sul. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e ocorreu em oito bairros do município e dentro do sistema penitenciário.