Conhecidas como pancs, as plantas alimentícias não convencionais surgem como uma opção de baixo-custo com potencial para universalizar e diversificar a alimentação saudável e nutritiva. As espécies são objeto de estudo do Núcleo de Estudos em PANC (Nepanc) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que busca esclarecer dúvidas sobre o cultivo, identificação e benefícios dos vegetais.