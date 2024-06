Com a catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, além dos perigos trazidos pela água contaminada, o excesso de entulho acumulado nos municípios também potencializa os riscos à saúde dos gaúchos. Em Porto Alegre, até a última quinta-feira (23), foram recolhidas mais de 7 mil toneladas de resíduos sólidos oriundos da enchente. No Estado, é possível que o volume de entulho alcance 46 milhões de toneladas, conforme cálculo de pesquisadores.