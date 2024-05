O contato com a água das enchentes é perigoso e pode causar contaminação por diversas doenças. Além disso, o acúmulo de lixo e entulhos pode propiciar criadouros do mosquito da dengue e atrair animais peçonhentos. Pensando nisso, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) lançou um guia de saúde (confira o material completo no fim da reportagem) para alertar a população sobre os cuidados básicos na vida após a catástrofe climática.