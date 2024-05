O Ministério da Saúde do Rio Grande do Sul, junto a técnicos da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e gestores municipais, pede que todos os cidadãos em abrigos se vacinem contra a gripe (influenza). A nova estratégia adentra o plano traçado pelo governo estadual em março deste ano, posteriormente ampliado para o público acima de seis meses, no início de maio. Objetivo é imunizar os mais de 76,5 mil abrigados até segunda-feira (20).