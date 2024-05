A população de Porto Alegre já pode procurar atendimento no primeiro hospital de campanha da Capital. O posto médico, que fica junto à UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte, começou a operar na noite de terça-feira (14) — entre as 20h de ontem e as 15h desta quarta (15), cerca de 60 pessoas já foram atendidas na estrutura montada pelo Ministério da Saúde.