Peixes encontrados no asfalto da Cidade Baixa e Centro Histórico de Porto Alegre. Cavalos, ovelhas e bois caídos às margens de estradas na Região Metropolitana. Sem esquecer, ainda, das criações de animais no Rio Grande do Sul que também foram perdidas na enchente. Conforme a água baixa, animais mortos surgem entre os estragos deixados pelas cheias. Eles apresentam um risco à saúde pública e a animais vivos.