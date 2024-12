Com proposta inovadora, Clínica Recupperar é referência em Passo Fundo

Localizada em Passo Fundo, clínica investe em infraestrutura e acolhimento humanizado para pacientes em tratamento de depressão e dependência de álcool e outras drogas. Vini Kumpel

A preocupação com a saúde mental tem crescido significativamente nos últimos anos. Segundo o relatório World Mental Health Day 2024, divulgado em outubro, 45% dos entrevistados consideram o tema um dos maiores problemas de seus países. No Brasil, 77% das pessoas relataram preocupação com sua saúde mental e manifestaram interesse em buscar ajuda profissional para questões como ansiedade, depressão e transtornos de humor.

Pensando em atender este público e proporcionar um atendimento humanizado e com tecnologia de ponta para os pacientes, a Clínica Recupperar atua há mais de 19 anos na cidade de Passo Fundo, oferecendo serviços na área de psiquiatria e psicologia, além de tratamento para transtornos por abuso de substâncias psicoativas, como álcool e cocaína além de bipolaridade, borderline, entre outros. Contando atualmente com 50 leitos para internações e espaço para atendimento ambulatorial, o grande diferencial da clínica está no serviço de neuromodulação, que abrange o uso das técnicas de eletroconvulsoterapia (ECT), e esketamina, que são indicadas para casos mais graves de depressão e esquizofrenia.

A arte também tem um espaço importante dentro da Clínica Recupperar. O psiquiatra e diretor técnico do espaço, Cláudio Joaquim Paiva Wagner, lembra que estudos recentes realizados nos Estados Unidos mostram que muitos médicos estão prescrevendo a arte como parte do tratamento contra a ansiedade. Atenta a essas novidades, a clínica oferece diversas oficinas e terapias em grupo.

– Eu diria que é a intervenção mais efetiva que temos junto aos nossos pacientes. Nossa visão é multidisciplinar e holística, de ver o paciente como um todo. Eu, particularmente, acredito muito na arte como um meio de oferecer saúde mental – avalia o médico, que também tem uma produtora cultural e faz faculdade de Música.

Em entrevista, a diretora administrativa da Clínica Recupperar, Luciana Elisabete Argenta, fala sobre o empreendimento e a proposta inovadora para a saúde mental no sul do país. Confira:

As questões ligadas à saúde mental ganharam ainda mais atenção após a pandemia. Que diferenciais a Clínica Recupperar oferece para quem quer iniciar um acompanhamento ou tratamento?

A Clínica Recupperar se destaca no atendimento à saúde mental com uma abordagem personalizada. A nossa equipe realiza uma avaliação inicial para direcionar cada paciente ao tratamento mais adequado às suas necessidades, que podem ser consultas ambulatoriais, com psiquiatras e psicólogos, internações voluntárias e compulsórias, psiquiatria intervencionista e técnicas de neuromodulação.

Oferecemos uma estrutura diferenciada e um ambiente que promove o acolhimento. Contamos com um programa terapêutico multidisciplinar, composto por diversos profissionais: médico psiquiatra, médico clínico geral, psicólogas, consultores terapêuticos, arteterapeuta, enfermeiro, técnicos de enfermagem e monitores. Oferecemos também atividades físicas em nossa quadra poliesportiva e na academia, que são essenciais para o bem-estar físico e mental dos pacientes, além da piscina aquecida para os momentos de descontração. Nosso foco sempre é na qualidade de vida, no bem-estar e na personalização do atendimento.

Com uma estrutura que conta com academia, quadras de esporte e piscina, Clínica Recupperar investe em visão multidisciplinar para tratamentos de saúde mental. Vini Kumpel

Como é composto o corpo clínico do empreendimento?

O corpo clínico da Clínica Recupperar é composto por médicos psiquiatras, clínicos gerais e psicólogos experientes e especializados. Também trabalhamos de forma colaborativa com os médicos oferecendo suporte especializado para pacientes que não estão alcançando os resultados desejados no tratamento ambulatorial. Recebemos pacientes encaminhados por médicos de toda região sul do Brasil (RS, SC e PR) garantindo um cuidado intensivo e personalizado, com o objetivo de otimizar os resultados do tratamento proposto. Buscamos sempre o melhor para o paciente, permitindo que, após o acompanhamento na clínica, ele possa continuar seu tratamento ambulatorial com o médico que o encaminhou, garantindo a continuidade no cuidado. Prezamos pela parceria e confiança, em que a prioridade é sempre o paciente.

Quais são as atividades oferecidas pela clínica durante as internações?

Durante as internações, os pacientes participam de diversas atividades diárias, entre elas os grupos terapêuticos de psicoeducação, sentimentos, dinâmicas, reflexivos, de relaxamento, de leitura e de convivência. Também são realizadas atividades semanais como arteterapia, que auxilia na expressão emocional e na exploração da criatividade, grupos de educação em saúde, voltada para a prevenção de doenças e o bem-estar físico. São realizados semanalmente grupos voltados à prevenção de recaídas e à manutenção da abstinência, oferecendo suporte contínuo, especialmente para pacientes com transtorno por uso de substâncias. Essas iniciativas visam proporcionar uma abordagem integral que favoreça tanto a estabilidade emocional quanto a reintegração social. E, por fim, psicoterapia individual e familiar, grupo multifamiliar e grupo pós-alta.

Um dos destaques da clínica é o serviço de neuromodulação. Em que consiste esta técnica e quais os seus principais benefícios?

Além dos atendimentos clínicos e internações, a clínica oferece uma gama de serviços voltados para o cuidado integral da saúde mental, sendo o setor de neuromodulação e psiquiatria intervencionista, um dos grandes destaques. Essa área abrange tratamentos como ECT (eletroconvulsoterapia), e esketamina, que são técnicas avançadas indicadas para casos em que outros métodos tradicionais não apresentaram os resultados esperados. A eletroconvulsoterapia é um tratamento médico seguro e realizado sob anestesia geral. Ele utiliza uma pequena corrente elétrica para induzir uma atividade cerebral controlada, sendo indicado principalmente para casos graves de depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. A ECT tem resultados rápidos e pode ser transformadora em situações de crise. A esketamina é outro recurso de destaque, especialmente para ideação suicida e depressão resistente a tratamentos convencionais. Administrada de forma controlada, por via intranasal ou intravenosa, a esketamina oferece alívio rápido dos sintomas, modulando áreas específicas do cérebro. O processo é seguro e sempre monitorado para garantir a tranquilidade do paciente. Essas técnicas complementam os cuidados oferecidos pela clínica, reforçando nosso compromisso em disponibilizar tratamentos inovadores e eficazes, sempre com segurança e acolhimento.

Atendimentos ambulatoriais e internações estão entre os serviços oferecidos pela clínica, que é referência em saúde mental na região Sul do País. Vini Kumpel

A arteterapia está presente nos tratamentos oferecidos na clínica. Como ela pode colaborar na melhora dos pacientes?

A arte desempenha um papel importante nos tratamentos oferecidos na clínica, funcionando como ferramenta terapêutica que vai muito além do entretenimento. Seja por meio da música, das artes visuais, de jogos ou até da escrita terapêutica, essas expressões criativas oferecem aos pacientes um espaço para explorar suas emoções de forma segura e profunda. Elas promovem o autoconhecimento, ajudando a identificar sentimentos, padrões de pensamento e reações que muitas vezes passam despercebidos. Além disso, convidam os pacientes a se conectar com o momento presente, uma habilidade essencial. Ao criar reflexões durante essas atividades, os pacientes não só entendem melhor a si mesmos, como também desenvolvem habilidades que podem levar para toda a vida.

O acolhimento é um ponto importante quando se fala em saúde mental e vocês trazem um novo conceito em psiquiatria para o sul do país. Como surgiu essa proposta?