O cavalo que foi resgatado de cima do telhado de uma casa em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, superou o quadro de desidratação, mas ainda precisar recuperar o peso que perdeu durante o período em que ficou ilhado. A estimativa do Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), onde o animal segue o tratamento, é de que ele tenha chegado ao local com 50 quilos abaixo do ideal.