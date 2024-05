Ao sair do banho, a casa fica cheia de vapor por causa das janelas fechadas? Ou há tempo as paredes têm manchas escuras de infiltração? Aquela blusa de lã mantida no guarda-roupa está com mal cheiro? Se você respondeu sim para todas as perguntas, cuidado. Essão alguns exemplos de causa e efeito da presença de mofo ou bolor no imóvel onde você mora.