Até a manhã desta sexta-feira (24), cerca de 7,3 mil toneladas de entulho já foram recolhidas pelas equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) em Porto Alegre. A informação é do diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, entrevistado nesta sexta na rádio Gaúcha.