Victor Sharrah acordou uma manhã e, apavorado, se deu conta de que via seu companheiro de apartamento com orelhas pontudas, olhos gigantescos e a boca na extensão das bordas do rosto. Tentando manter a calma, Sharrah levou o cão para passear, mas as pessoas com quem cruzava na rua tinham rostos igualmente estranhos e distorcidos.