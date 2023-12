O Instituto Nacional de Doenças Raras (InRaras) é o novo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sob coordenação da professora chefe do Serviço de Genética Médica do HCPA, Ida Schwartz, a iniciativa conta com investimentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), do CNPq e da CAPES.