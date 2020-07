Com a Palavra "De forma realista, precisamos ter esperança no meio desta tragédia", diz pneumologista Margareth Dalcolmo Pesquisadora da Fiocruz e comentarista da Globonews condena a propaganda “lamentável” de drogas sem comprovação de eficácia por parte de figuras públicas e afirma: nunca a ciência foi tão rápida no desenvolvimento de uma vacina