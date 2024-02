A Spar Participações e Desenvolvimento Imobiliário, líder do consórcio Pulsa RS, vencedor do edital para a revitalização do Cais Mauá, com exigência de investimentos de R$ 353,3 milhões ao longo de 30 anos, funcionava em um apartamento residencial no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, menos de um mês da data do leilão. O endereço era o mesmo em que declarava residir Sérgio Stein, proprietário da Spar.