Quem bateu o martelo no leilão de concessão do Cais Mauá em nome do consórcio vencedor foi Sergio Stein. Normalmente, seria alvo de muitas perguntas, em busca de detalhes sobre o que se pode esperar para a revitalização dessa área que é um dos símbolos de Porto Alegre e - dado o trauma dos porto-alegrenses com os sucessivos fracassos anteriores.