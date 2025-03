Petróleo no Litoral Sul anima, mas ainda há dúvida sobre efeito nos municípios

Os municípios do Litoral Sul estão buscando agenda no Ministério de Minas e Energia , em Brasília, para esclarecer os possíveis impactos econômicos da procura por petróleo na Bacia de Pelotas .

A expectativa sobre as potenciais acumulações de petróleo é grande em cidades que ficam na costa gaúcha, como Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, ou nem tão litorâneas, como Pelotas. No entanto, as administrações municipais observam que ainda é cedo para estimar efeitos.