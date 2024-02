Um ano e dois meses depois da tentativa frustrada de leilão de concessão do Cais Mauá, o governo do Estado conseguiu angariar apenas um interessado na revitalização dos armazéns tombados. O consórcio Pulsa RS, formado pelas empresas Spar Participações e Desenvolvimento Imobiliário e Credlar Empreendimentos Imobiliários, foi considerado apto e teve sua proposta validada no processo.