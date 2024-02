O martelo batido da concessão do Cais Mauá gera esperanças e dúvidas. Quem acompanha de perto tem questionamentos ainda para saber se vai dar certo e até receios, afinal já houve um arrendamento frustrado pela empresa Cais Mauá do Brasil que durou nove anos, um novo leilão sem interessados em 2022 e, agora, somente uma proposta. A principal pergunta é de onde virá o "funding", ou seja, o dinheiro que o Consórcio Pulsa RS precisará investir no local.