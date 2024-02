Ficou pronta a estrutura construída na BR-116, em Dois Irmãos, pelo grupo GG10, chamando a atenção de leitores da coluna. No local, foram instalados os centros administrativo e de distribuição da empresa. O grupo foi estruturado com um investimento de R$ 100 milhões. Por trás do projeto, está o empresário Germano Grings, ex-Herval, que tirou da gaveta recentemente um sonho de 30 anos ao lançar a G-Haus, uma rede de home centers, como são chamadas lojas maiores de materiais de construção.