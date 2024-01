Uma explosão atingiu uma torre de um condomínio com 22 prédios no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada de quinta-feira (4). Conforme relatos de moradores, havia um forte cheiro de gás no local desde o final da quarta-feira (3). O Instituto-Geral de Perícias (IGP) trabalha para identificar as causas do acidente. Segundo as assessorias do Hospital Cristo Redentor e do Hospital de Pronto-Socorro, pelo menos nove pessoas ficaram feridas, sendo dois bombeiros que estavam no prédio atendendo a ocorrência.