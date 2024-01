Morreu na tarde desta segunda-feira (8) um dos moradores do prédio em que houve uma explosão na quinta-feira da semana passada, dia 4, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. Tiago Lemos, 38 anos, era morador de um dos apartamentos atingidos pela explosão, que teria sido causada por um vazamento de gás. Ele estava internado desde o acidente no Hospital Cristo Redentor.