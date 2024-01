Moradores de um condomínio no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, atingido por uma explosão no dia 4 elaboraram um relatório sobre o incidente, enviado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e à Defensoria Pública. As narrativas dos usuários de nove dos apartamentos são unânimes em apontar que os bombeiros que tentavam verificar um vazamento de gás na torre 10 não desligaram a energia elétrica no prédio. Há relatos de que a explosão aconteceu quando um morador ligou a luz de um apartamento.