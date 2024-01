O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) detalhou, em comunicado emitido na noite desta quinta-feira (4), a ação dos profissionais que atuaram no episódio da explosão em um prédio nesta madrugada, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. O acidente deixou feridos e retirou de casa moradores que foram evacuados dos seus apartamentos devido ao risco de desabamento da torre atingida.