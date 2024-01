Uma explosão atingiu um prédio de condomínio no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (4). Conforme relatos de moradores, houve vazamento de gás no local. Dois bombeiros que estavam no prédio por conta do problema tiveram ferimentos — conforme informações preliminares, foram lesões leves.