Pouco mais de 60 pessoas realizaram protesto nesta segunda-feira (8), na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na zona norte de Porto Alegre. O grupo é composto por condôminos afetados pela explosão provocada por vazamento de gás em prédio do bairro Rubem Berta, da Capital, na madrugada da última quinta-feira (4). As causas do vazamento ainda estão sendo analisadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).