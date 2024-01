Uma semana após a explosão de um dos edifícios do condomínio Alto São Francisco, no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre, um dos moradores permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cristo Redentor. A assessoria da instituição informou que Rodrigo da Rosa Rufino, 43 anos, está sedado.