Uma reunião realizada nesta terça-feira (9), na sede do Ministério Público (MP), alinhou a oferta de moradias provisórias na rede pública municipal aos que tiveram de deixar seus apartamentos. O encontro buscava encontrar estratégias de enfrentamento aos problemas provocados pela explosão em um condomínio no bairro Rubem Berta, na zona norte da Capital. No entanto, ainda não há nada formalizado.