Construtora do prédio que corre o risco de desabar após explosão em Porto Alegre, a Tenda é de Minas Gerais e é a segunda maior empresa quando se trata de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. A posição no ranking se reflete no mercado gaúcho, diz o setor. Acima dela, somente a também mineira MRV, que é a maior construtora do país no ranking geral do setor. A coluna solicitou os dados exatos à Caixa Econômica Federal, mas ainda não os recebeu.