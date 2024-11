O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre as explosões em Brasília na noite de quarta-feira (13). Bolsonaro lamentou o ocorrido, que descreveu como "fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo". O ex-presidente também pediu por pacificação do debate político no país.