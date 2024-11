Autor do atentado queria matar Alexandre de Moraes, diz ex-mulher em vídeo confirmado pela PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, evitou falar sobre depoimentos colhidos pela PF com a ex-mulher do homem apontado como responsável pelas explosões ocorridas na noite de quarta-feira (13), na Praça dos Três Poderes. Rodrigues, no entanto, confirmou um vídeo nas redes sociais publicado pela ex-companheira do autor do atentado, Francisco Wanderley Luz, em que ela diz que o alvo do ataque seria o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).