Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, percorreu uma distância de cerca de 400 metros entre o estacionamento da Câmara dos Deputados, anexo IV, e a frente do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Francisco era o proprietário do carro estacionado no local e que estava carregado de explosivos. Houve uma detonação, e o carro acabou pegando fogo.