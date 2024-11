Não sabemos se as explosões na Praça dos Três Poderes, na noite de quarta-feira (13), são suficientemente perturbadoras, capazes de abalar a ordem nacional. Não sabemos se a bomba caseira localizada no carro, com pólvora e tijolos, possuía um potencial de destruição. Tampouco sabemos por que não foi detonada. Os artefatos permanecem incógnitos.