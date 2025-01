Meus dois filhos formados

Eu assisti à banca de Vicente com curiosidade e aflição. Até porque não é a minha área de atuação. O título do TCC era Sustentação de um Regime: uma Análise da Política Externa do Egito sob o Governo Al-Sisi (2014-2024), orientado por André Luiz Reis da Silva. Grosso modo, o trabalho buscava entender como a política externa tem sido usada para sustentar um regime ditatorial por meio de apoio estrangeiro.

Talvez tenha sido uma das experiências mais frágeis da minha condição tutelar. Eu senti que estava me despedindo de uma versão minha e dele. É como empurrar o banco da bicicleta e deixar o filho ir sozinho. Mesmo sem saber se ele vai cair ou não na pedalada solitária, você deve aguentar. Faz parte do processo do amadurecimento permitir que ele vá e se defenda na vida.

Havia uma serenidade nova, um equilíbrio inédito, uma postura mediadora. Ele acolhia as críticas e os senões com desenvoltura. Não se percebia pressionado, diminuído, não levava nenhuma discussão para o lado pessoal. Elogiava o ponto de vista da arguição, ainda quando ela apontava defeitos ou lacunas no seu texto, e justificava as suas decisões com objetividade, assumindo o peso e as consequências das suas escolhas. Caminhava no plano das ideias, sem vaidade, sem medo, conversando de igual para igual com os seus mestres.