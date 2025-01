O choro pela paternidade jamais experimentada

Estive em São Paulo no início da semana para palestra.

Um delegado da Polícia Civil foi morto a tiros na manhã de terça-feira (14) , na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Câmera de segurança flagrou o momento em que ele foi atingido e caiu no chão.

Formado em Direito pela Unifacol, em Vitória de Santo Antão (PE), e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol), o pernambucano Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32 anos, atuava há menos de um ano como delegado no 11° Distrito em São Paulo e tinha sido aprovado para igual cargo em Pernambuco. Logo pediria exoneração para retornar à sua terra natal.

De berço humilde, passou a sua história lutando, estudando e se sacrificando. Quando finalmente vislumbrava a luz do sol, conhecia a estabilidade, viu-se ceifado.

De capacete, o ladrão revistou o delegado, que se encontrava armado. Em seguida, atirou quatro vezes contra a vítima: dois tiros nas costas, um no braço e outro na garganta.

O assaltante não se importou com a luz do dia. Ou com a presença de testemunhas. Agiu a sangue-frio, como quem apaga um arquivo indesejado.