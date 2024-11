Ação terrorista de homem-bomba deve dificultar aprovação de anistia para vândalos do 8 de janeiro

Ficará mais difícil para deputados e senadores defenderem a aprovação de um projeto de anistia para os vândalos de 8 de janeiro, depois do fracassado atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Fracassado porque Francisco Wanderley Luiz não conseguiu entrar no prédio do Supremo e acabou morrendo em plena Praça dos Três Poderes, em nome de um fanatismo que ultrapassou as fronteiras da loucura. Se o projeto de anistia prosperar, os anistiados concluirão que o crime político compensa.