Deputado diz que parecer da regulamentação da reforma tributária ficou com a "cara do contribuinte"; veja os principais pontos

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), afirmou nesta quinta-feira (4), durante apresentação do primeiro projeto da reforma pelo grupo de trabalho (GT) sobre a lei geral do IBS e da CBS, que os membros do grupo de trabalho da reforma tributária fizeram melhorias no texto original do governo para dar "a cara do contribuinte".