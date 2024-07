"A partir de agora, o foco é total na reconstrução do RS", diz ministro da Agricultura

Com a apresentação do Plano Safra concluída, o governo promete voltar forças para medidas de apoio a produtores gaúchos afetados pela catástrofe climática. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, transmitido pelo portal gov.br, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que vem a Porto Alegre, nesta sexta-feira (5), para participar de ato em que serão entregues 36 máquinas para prefeituras do Estado. Os equipamentos foram adquiridos a partir de emendas parlamentares destinadas ao Rio Grande do Sul para o trabalho de reconstrução.