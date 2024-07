Reforma tributária: parecer da regulamentação deve ser apresentado nesta quinta

O texto de regulamentação da reforma tributária será apresentado às 10h desta quinta-feira (4) na Câmara dos Deputados. De acordo com o Grupo de Trabalho da Regulamentação da Reforma Tributária (PLP 68/24), diversas modificações no texto original foram feitas. O grupo de trabalho foi formado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após o governo federal enviar uma proposta para a reforma. Assim, eventuais mudanças no texto poderiam ser discutidas.