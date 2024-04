O Ministério da Fazenda destacou nesta quarta-feira (24), em nota, que o projeto de lei complementar (PLP) entregue ao Congresso contém a maior parte das regras que regulamentam a reforma tributária sobre o consumo, promulgada em dezembro do ano passado. O texto foi apelidado de "Lei Geral do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), da CBS (Contribuição Sobre Bens Serviços) e do Imposto Seletivo".