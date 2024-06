Um grupo de ex-ministros da Saúde assinou uma nota contra o movimento da indústria de refrigerantes que articula sua saída dos rótulos do Imposto Seletivo — o chamado "imposto do pecado", que aumenta a tributação sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente — no projeto de regulamentação tributária que tramita na Câmara. A indústria de bebidas é contra a taxação e age para retirar as bebidas açucaradas do Imposto Seletivo.